ABD'de Göçmen Operasyonlarında 13 Kişi Vuruldu

NBC News, ABD'nin farklı kentlerinde göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında Eylül 2025'ten bu yana İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı kolluk kuvvetlerince silahla vurulan kişilerin sayısının 13 olduğunu yazdı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bu ay iki ABD vatandaşının silahla vurularak öldürülmesi, Donald Trump yönetiminin göçmen politikaları kapsamındaki uygulamalara yönelik tepkiyi artırdı.

NBC News kanalının haberinde, DHS'ye bağlı federal güvenlik birimlerinin Eylül 2025'ten bu yana ülkenin çeşitli kentlerinde silahla öldürdüğü ve yaraladığı kişilere ilişkin veriler derlendi.

Buna göre son 5 ayda göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında vurulan kişilerin sayısı 13 oldu, bunlardan 4'ü hayatını kaybetti.

Vurulanların arasında şüpheli görülenler ve yasal statüsü olmayan göçmenlerin yanı sıra ABD vatandaşları bulunuyor.

Bu olaylardan kaçının federal yetkililerce tam olarak soruşturulduğu bilinmiyor. En az 6 vakada ise vurulan kişilere suç isnat edildiği ve bu vakaların ikisinde suçlamaların sonradan düşürüldüğü kaydedildi.

Minneapolis'te 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'un öldürüldüğü olay dahil 7 vakada kolluk kuvvetlerinin araçlara ateş açması da sık rastlanan uygulama olarak dikkati çekti.

Kolluk kuvvetleri, kendilerine tehdit oluşturan sürücülere ateş ettiklerini savunurken sık kullanılan bu uygulamanın engellenmesi konusunda yetkililer ve uzmanların uzun yıllardır tartıştığı belirtildi.