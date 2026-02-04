ABD'de Hükümet Kapanması Sona Erdi - Son Dakika
Politika

ABD'de Hükümet Kapanması Sona Erdi

04.02.2026 09:11
Bütçe anlaşmazlığı sonrası kısmi hükümet kapanması, Temsilciler Meclisi'nin oylamasıyla sona erdi.

ABD'de partiler arası anlaşmazlık sonucu yaşanan bütçe anlaşmazlığının ardından hükümetin kısmen kapanması, Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama ile sona erdi.

ABD'de Demokratların Minneapolis'te iki Amerikan vatandaşının federal ajanlar tarafından vurularak öldürülmesine yanıt olarak talep ettikleri değişiklikler ile ortaya çıkan bütçe anlaşmazlığı, Temsilciler Meclisi'nde 1,2 trilyon dolarlık bir harcama paketinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Hükümetteki kısmi kapanmanın aşılmasına ilişkin uzlaşı, düzensiz göçmenler ve hatta Amerikan vatandaşlarına yönelik katı uygulamaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı'nın finansmanına ilişkin tasarının, harcama paketinden çıkarılması ile mümkün oldu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi kanat arasında İç Güvenlik Bakanlığı'na ilişkin anlaşmazlıklar devam ederken, federal kurumları finanse edecek harcama paketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzlaşı çağrısının ardından 217'ye karşı 214 oyla kıl payı kabul edildi.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın geleceği ve finansmanına ilişkin tartışmalar, bütçe paketinin en tartışmalı kısmını oluşturdu. Demokrat siyasetçiler İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı federal ajanların vücut kameraları taşımaları ve yüzlerini gizlemek için maske takmamaları gibi taleplerde bulundu. Demokratlar ayrıca, federal ajanların Amerikan vatandaşlarının ölümüyle sonuçlanan katı güvenlik protokollerinde değişiklik talep etti.

ABD Senatosu, paket dahilindeki beş harcama tasarısına onay verirken, İç Güvenlik Bakanlığı'na finansman sağlayan altıncı tasarıyı paketten çıkarmıştı. Bu çerçevede İç Güvenlik Bakanlığı'nın iki hafta boyunca faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli miktarda finansman sağlanması da onaylanmıştı. Senato'da varılan uzlaşı, bugün Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edildi.

Tasarı, Başkan tarafından imzalandığında Cumartesi günü başlayan kısmi hükümet kapanması sona erecek. Bu tasarı, federal hükümetin büyük bölümünü 30 Eylül tarihine kadar finanse etmenin yanı sıra, ülkenin göçmenlik yasalarını uygulayan kurum olan İç Güvenlik Bakanlığı için de 13 Şubat tarihine kadar kısa vadeli bir finansman sağlayacak.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili siyasetçiler, iki haftalık süreçte İç Güvenlik Bakanlığı'nın geleceğine ilişkin tartışmalar gerçekleştirerek uzlaşı arayacak. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika, Hükümet, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

