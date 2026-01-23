ABD'de Kar Fırtınası 1000'den Fazla Uçuşu İptal Etti

ABD genelinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle, ülke çapında 1000'den fazla uçuş iptal edildi.

CNBC'nin haberine göre, ülke çapında etkili olan ve şiddetini artırması beklenen soğuk hava şartları hava ulaşımını da etkiledi.

FlightAware'e göre bugün için planlanan 400'den fazla uçuş iptal edilirken, yarın için de planlanan 1325 uçuş iptal oldu.

İptal edilen uçuşların çoğunluğunun Teksas'taki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan olduğu belirtildi.