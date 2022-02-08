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ABD'de Omicron vakalarının sayısı düşmeye devam ediyor - Son Dakika

ABD'de Omicron vakalarının sayısı düşmeye devam ediyor

08.02.2022 00:52
ABD'de Omicron vakalarının sayısı düşmeye devam ediyor

NEW ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle bir süredir tavan yapan vaka sayılarının ocak ortasından bu yana yüzde 61 gerilediği belirtildi.

NEW ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle bir süredir tavan yapan vaka sayılarının ocak ortasından bu yana yüzde 61 gerilediği belirtildi.

ABC News'in John Hopkins Üniversitesi verilerine dayanarak yaptığı analize göre, ocak ayında günlük 800 bin civarında seyreden vaka sayısı bu hafta günlük 313 bine düştü.

Analizde, günlük vaka sayısının rekor düzeyde arttığı ocak ortasından bu yana yüzde 61 düşüş kaydedildiği, son iki haftaya kıyasla düşüşün yüzde 56 olduğu ifade edildi. Hastaneye yatışlarda da günlük sayının geçen haftayla kıyasla yüzde 23 azalarak 14 bine düştüğü belirtildi.

Kovid-19'a bağlı günlük ölüm oranlarının ise hala yüksek olduğuna işaret edilen analizde, bunun genelde can kaybı göstergelerinin vaka ve hastaneye yatışlardaki değişimden birkaç hafta geriden gelmesinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

New Jersey'de okullarda maske zorunluluğu kalkıyor

Öte yandan, New Jersey'nin Demokrat Valisi Philip Murphy, 7 Mart'tan itibaren okullarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Murphy, basın toplantısında, "Azalan Kovid-19 vakaları ve aşılama sayısındaki artış nedeniyle halk sağlığı ile bir miktar normale dönülmesi konusunda sorumlu bir adım atabiliriz." diye konuştu.

Connecticut Valisi Ned Lamont da yaptığı açıklamada, destek aşılarıyla virüse karşı güvenli bir ortam oluştuğunu belirterek 28 Şubat'tan sonra eyalet genelindeki okullarda maske uygulamasını kaldıracaklarını duyurdu.

New York Valiliğinin ise bu ay sonu bitmesi beklenen okullarda maske takma uygulamasını hala değerlendirdiği kaydedildi.

Diğer komşu eyalet Pensilvanya Valisi Tom Wolf, geçen ay okullarda maske takma zorunluluğunu kaldırdıklarını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Omicron vakalarının sayısı düşmeye devam ediyor - Son Dakika


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