ABD'de Sağlık Maliyetleri En Büyük Ekonomik Kaygı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'de Sağlık Maliyetleri En Büyük Ekonomik Kaygı

30.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankete göre, Amerikalılar sağlık giderlerini en büyük endişe kaynağı olarak görüyor.

ABD'de yapılan bir anket, sağlık hizmeti maliyetlerinin kira ve gıda gibi temel giderleri geride bırakarak vatandaşların en büyük ekonomik kaygısı haline geldiğini gösterdi.

Kaiser Aile Vakfı (KFF) anketi, ara seçimler öncesinde ABD kamuoyunun sağlık maliyetlerine ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Ankette, ABD'lilerin çoğunun sağlık giderlerini karşılamaktan endişe duyduğu, bu kaygının kira, gıda ve diğer temel tüketim giderlerine yönelik endişelerin önüne geçtiği görüldü.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 32'si kendileri ve aileleri için sağlık hizmetlerini karşılayabilme konusunda "çok endişeli" olduğunu belirtti.

Bu oran, gıda ve market harcamaları için yüzde 24, kira veya mortgage için yüzde 23, aylık fatura giderleri için yüzde 22, benzin ve ulaşım masrafları için yüzde 17 olarak kayda geçti.

Katılımcıların yüzde 44'ü, sağlık harcamalarının ara seçimlerdeki kararlarını büyük oranda etkileyeceğine işaret ederken, yüzde 43'ü bunun hangi partinin adayını destekleyecekleri konusunda büyük bir etkisi olacağını vurguladı.

Katılımcıların yüzde 56'sı, gelecek yıl ailelerinin sağlık harcamalarının daha az karşılanabilir olacağını öngördüklerini dile getirdi.

Çalışmanın yazarlarından Ashley Kirzinger, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, ekonominin genellikle seçmenlerin oy tercihlerinde en önemli unsur olarak gösterildiğini, bu yıl ise sağlık hizmetleri maliyetinin çok daha belirgin bir başlık haline geldiğini söyledi.

Kirzinger, "Sağlık hizmetleri, genellikle ikinci planda kalan bir konu olarak değerlendirilir ancak bu yıl sağlık hizmetlerine erişim, seçmenleri etkileyecek gibi görünüyor. Ülke, sağlık hizmetlerinin maliyetlerini üstlenecek birini arıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Sağlık Maliyetleri En Büyük Ekonomik Kaygı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:37:51. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de Sağlık Maliyetleri En Büyük Ekonomik Kaygı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.