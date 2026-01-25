ABD'de Tarihi Kar Fırtınası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'de Tarihi Kar Fırtınası

25.01.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 10 binden fazla uçuş iptal edildi, 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 770 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili oluyor.

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde bugün 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 8 binden fazla uçuş da ertelendi.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 260 bine yakını Tennessee'de, 140 bine yakını Texas'ta ve 125 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

Başkent Washington D.C.'de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışı beklenirken, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York'ta okulların yarın kapalı olacağını açıkladı.

Mamdani, yerel medyaya açıklamasında, "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 190 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, New York, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Tarihi Kar Fırtınası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:13:37. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de Tarihi Kar Fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.