ABD Havaalanları Rus hackerların saldırısı altında! - Son Dakika
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ABD Havaalanları Rus hackerların saldırısı altında!

11.10.2022 20:41
ABD Havaalanları Rus hackerların saldırısı altında!

ABD'deki bir dizi havalimanın internet sitelerinin Rus bilgisayar korsanları tarafından DDOS saldırılarına maruz kaldığı belirtiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Bu süreçte birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygularken, Rusya'nın da bu devletlere karşı çeşitli tepkileri oldu. Rus ve Ukraynalı birlikler arasında silahlı çatışmalar sürerken, diğer yandan ise devletlerden bağımsız olarak farklı boyutlarda çekişmeler yaşanıyor.

Rus bilgisayar korsanları havaalanlarını hedef aldı

Bu çekişmelerin bir çoğu ise siber saldırılar şeklinde yaşanıyor. Saldırılardan son etkilenen ise ABD'de bulunan bazı havaalanları oldu. ABD'deki bazı havalimanlarının internet siteleri 'dağıtılmış ağ saldırılarına' (DDoS) maruz kaldı. Saldırılar ardından internet sitelerinin kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Yapılan saldırılar uçuşları aksatmazken, diğer hizmetlerin ise bu durumdan olumsuz etkilendiği ifade ediliyor.

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Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı (ATL) ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na (LAX) ait internet siteleri çökmesinin ardından KillNet adlı Rus bir hacktivist grup saldırıları üstlenmiş durumda. LAX internet sitesi kısa sürede kullanılabilir hale getirilirken, Atlanta için aynı durum geçerli değil.

ABD Havaalanları Rus hackerların saldırısı altında!

Saldırılar, halen çevrimdışı olan Denver Uluslararası Havalimanı'nı (DIA) da etkiledi. Bunun yanı sıra saldıraya maruz kaldıktan sonra yeniden hizmet veren havalimanları arasında Chicago O'Hare Uluslararası Havaalanı (ORD), Orlando Uluslararası Havaalanı (MCO), Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havaalanı (PHX) ve Kentucky, Mississippi ve Hawaii Havaalanları bulunuyor.

KillNet'in saldırıyı gerçekleştirmek için özel bir yazılım kullandığı ifade ediliyor. Saldırı nedeni net olarak belirtilmezken, KillNet'in Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin tutumuna bağlı olarak bu faaliyette bulunduğuna inanılıyor. Bilgisayar korsanları, daha önce de Ukrayna'nın müttefiklerini hedef almıştı. Savaş boyunca Ukrayna'ya destek veren Romanya, İtalya, Norveç ve Litvanya'daki şirketlerin de benzer saldırılara maruz kaldı.

ABD Havaalanları Rus hackerların saldırısı altında!

Dağıtılmış Ağ Saldırısı (DDoS), bir sunucunun artık istekleri karşılayamayacak duruma gelene kadar sahte isteklerle doldurulması ile gerçekleştirilir. Bunu, telefon hatları sürekli meşgul olan bir müşteri destek merkezi olarak düşünebiliriz. Ancak bu durumda telefon görüşmelerinin hepsinin sahte olarak oluşturulmuş olduğunu varsayabilirsiniz.

Rus bilgisayar korsanlarının bu saldırısı her ne kadar uçuşları aksatmamış olsa da yine de havaalanı şirketlerine büyük bir zarar verdiği gerçek. Peki siz Rus hackerların yaptığı havaavalanı saldırısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ABD Havaalanları Rus hackerların saldırısı altında! - Son Dakika

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