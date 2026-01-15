ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

(ANKARA) – ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Ofisi, İran'da rejime karşı protestoların sürmesi üzerine Fardis Cezaevi ile bazı İranlı yetkililerin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Ofisi, İran'da halkın temel hakları için protestolarını sürdürdüğünü, buna karşılık İran yönetiminin kendi halkına yönelik şiddet ve baskı uyguladığını belirterek yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadınların "zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye" maruz kaldığı belirtilen Fardis Cezaevi'nin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın da eş zamanlı olarak bazı İranlı güvenlik yetkililerine yönelik yaptırım kararı aldığı, bu kapsamda İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani'nin de yaptırım listesinde yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca, İran'ın petrol ve petrokimya satışlarından elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu belirtilen "gölge bankacılık" ağlarıyla ilişkili 18 kişi ve kuruluşun da yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin İran halkının doğal hakları için yürüttüğü protestoların yanında olduğu vurgulanarak, İran yönetiminin halkının refahı yerine dünya genelinde "istikrarsızlaştırıcı ve kötü niyetli faaliyetleri" finanse etmeyi sürdürdüğü savunuldu.

Yaptırımların, İran hükümetinin ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin 13553, İran dini lideri ve bağlantılı kişilere yönelik 13876, İran'ın finans, petrol ve petrokimya sektörlerini hedef alan 13902 sayılı başkanlık kararnameleri ile Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında uygulandığı bildirildi.