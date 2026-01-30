ABD'den Suriye'deki Kürtlere Yaptırım Yasası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den Suriye'deki Kürtlere Yaptırım Yasası

30.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatörler Graham ve Blumenthal, Suriye'deki Kürtleri korumayı amaçlayan yasa teklifini sundu.

(ANKARA) - ABD'li Senatörler Lindsey Graham ve Richard Blumenthal, " Suriye'deki Kürtleri korumayı amaçlayan" yeni bir yasa teklifini Kongre'ye sundu. Yasa teklifinde, Suriye hükümet yetkililerine, finansal kuruluşlarına ve Suriye hükümetiyle askeri veya mali destek dahil herhangi bir işlem gerçekleştiren yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması öneriliyor.

Senatör Graham, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Kürtleri Kurtar Yasası"nın (Save the Kurds Act) sunulduğunu duyurdu.

Kongre'de özellikle SDG başta olmak üzere Kürt grupların korunmasına yönelik güçlü bir iki partili destek bulunduğunu ifade eden Graham, "SDG, önemli ölçüde Kürt unsurlardan oluşan bir yapı olarak, IŞİD'e karşı mücadelenin en ağır yükünü taşıdı" dedi.

Graham ayrıca "Suriye'nin kültürel, etnik ve siyasi açıdan karmaşık bir yapıya sahip olduğunun farkındayım. Ancak Kürtlere yönelik saldırılar, ABD'nin uluslararası konumunu ciddi biçimde zayıflatır ve Suriye'nin bir ülke olarak gelişme kapasitesini sekteye uğratır. Suriye'de Kürtlere karşı sonuçsuz bir şekilde harekete geçilebileceğini düşünen ülke ya da gruplar varsa, çok büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.

Blumenthal da "Suriye'deki Kürtleri korumamız ve onları Suriye hükümetinin olası misilleme veya intikam girişimlerine karşı güvence altına almak için harekete geçmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Kürtleri Kurtar Yasası" kapsamında, şunlar öngörülüyor:

Suriye hükümet yetkililerine, finansal kuruluşlarına ve Suriye hükümetiyle askeri veya mali destek dahil herhangi bir işlem gerçekleştiren yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması,

Kürt öncülüğündeki SDG'nin IŞİD'in ortadan kaldırılması sürecinde ABD ile birlikte yürüttüğü çalışmalardaki katkılarının tanınması,

Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) yeniden Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlanması,

Suriye'nin "teröre destek veren devlet" statüsünün kaldırılmasının Kongre onayına tabi tutulması,

Suriye hükümetinin Kürt öncülüğündeki SDG ve ortaklarına yönelik tüm saldırıları durdurduğunu Kongre'ye belgelemesi halinde başkana yaptırımları askıya alma yetkisi verilmesi,

Suriye hükümetinin saldırıları yeniden başlatması durumunda yaptırımların derhal yeniden yürürlüğe girmesini öngören "geri dönüş" (snapback) mekanizmasının devreye sokulması.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Suriye'deki Kürtlere Yaptırım Yasası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:37:58. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den Suriye'deki Kürtlere Yaptırım Yasası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.