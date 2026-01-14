ABD'den Suriye'ye Barış Çağrısı - Son Dakika
ABD'den Suriye'ye Barış Çağrısı

14.01.2026 03:18
CENTCOM Komutanı Cooper, Suriye'nin barışı için diyalog ve işbirliği çağrısında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Halep ile çevresindeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "ABD ile Suriye, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkara sahiptir" açıklamasında bulundu.

Suriye ordusunun Halep'i PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlemesinin yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dikkat çeken bir açıklama geldi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Halep ve çevresindeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya ve siviller ile kritik altyapının korunmasına öncelik vermeye çağırıyoruz" dedi. Bölgedeki tüm aktörlere yaptıkları iyi niyetle müzakere masasına dönme ve diyalog yoluyla kalıcı bir diplomatik çözüm arayışına girme çağrısını sürdürdüklerini kaydeden Cooper, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, daha huzurlu ve müreffeh bir Orta Doğu'nun yolunu açabilir. ABD ile Suriye, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkara sahiptir" ifadelerini kullandı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
