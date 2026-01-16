ABD'den Suriye'ye Gerilim Düşürme Çabası

(ANKARA) - ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Washington'un Suriye'de gerilimi azaltmak, çatışmaların tırmanmasını önlemek ve Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki entegrasyon görüşmelerine dönüşü sağlamak için yoğun temas halinde olduğunu" açıkladı.

