ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı

19.05.2022 22:08
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde 10'uncu paket askeri yardımı onayladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde 10'uncu paket askeri yardımı onayladığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Blinken, Rusya Ukrayna'nın güneyi ve doğusunda saldırılarına devam ederken, ABD'nin 40'tan fazla müttefiki ile Ukrayna'nın ihtiyacı olan silah ve teçhizat sevkiyatını hızlandırmaya çalıştığını kaydetti.

Blinken, "Başkan (Joe Biden'ın) talimatı gereğince Ukrayna'nın savunması için ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 100 milyon dolara kadar olan 10'uncu ek silah ve teçhizat tedakirine onay verdim. Bu, Rusya'nın 24 Şubat'ta zalimce ve sebepsiz yere Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana, Ukrayna'ya toplam ABD askeri yardımını silah ve teçhizat olarak yaklaşık 3,9 milyar dolara çıkarmış oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan mali ve askeri yardımın yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'da sivillere karşı işlediği ihlallerin kanıtlarını belgelemeye destek verdiğine işaret eden Blinken, "Birlikte ele alındığında, bu çabalar Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirirken, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı anlamsız ve acımasız keyfi savaşına son verene kadar dünyadan tecrit etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon paketin detaylarını açıkladı

Günlük basın toplantısında Pentagon Sözcüsü John Kirby, söz konusu 100 milyon dolarlık askeri yardım paketinde 18 adet 155mm obüs topları, bunları çekecek 18 taktiksel araç ve 3 adet AN/TPQ-36 topçu ateşi tespit radarları ve diğer saha ekipmanı ile yedek parçalar olduğunu bildirdi.

Kirby, "Bu malzemeler çok yakın zamanda bölgeye nakledilecek ama bunların ne zaman Ukrayna'da olacağına dair kesin bir tarih veremem." dedi.

Bu yardımla birlikte ABD'nin savaş başladığından beri 3,9 milyar dolar silah ve teçhizat tedarik ettiğini aktaran Kirby, Biden yönetiminin görevi devraldığından bu yana Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar güvenlik yardımında bulunduğunu belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimizin Ukrayna'yı desteklemekte gösterdiği dayanışma için minnettarız' ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimizin Ukrayna'yı desteklemekte gösterdiği dayanışma için minnettarız'
Kaynak: AA

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