Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'den Lübnan'a Geçti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'den Lübnan'a Geçti

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuveyt ve İsrail'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'den Lübnan'a Geçti, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuveyt ve İsrail'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a geldi.

Başkent Beyrut'taki temaslarına İçişleri Bakanı Raya el-Hasan'ı ziyaret ederek başlayan Pompeo, ardından Meclis Başkanı Nebih Berri'yle bir araya geldi.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikilinin görüşmesinde ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarının yanı sıra Lübnan ile İsrail arasındaki sınır tartışmaları ve bölgesel konular ele alındı.

ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarının Lübnan'ı olumsuz etkilediğine işaret eden Berri, Hizbullah'ın Lübnan parlamentosu ve kabinesine girme hakkı kazanan siyasi partilerden biri olduğunu vurguladı.

Lübnan'ın istikrarının korunmasının önemine dikkati çeken Berri, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırları anlaşmazlığının çözülmesinin de zorunlu olduğu kaydetti.

Pompeo da ABD'nin Birleşmiş Milletler ile yürüttüğü çabalar doğrultusunda Lübnan-İsrail arasındaki deniz sorunun çözülmesine katkı sunmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Pompeo-Hariri görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Berri ile görüşmesinin ardından Hükümet Sarayı'nda Başbakan Saad el-Hariri tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

İsrail'deki temasların ardından sabah saatlerinde Beyrut'a geçen ABD Dışişleri Bakanı'nın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'le de bir araya gelmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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