ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, köpeğinin fotoğrafını paylaşarak Çin'e mesaj mı gönderdi? - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, köpeğinin fotoğrafını paylaşarak Çin'e mesaj mı gönderdi?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun köpeğinin bir fotoğrafını şahsi Twitter hesabından paylaşması, "Pompeo Çin'le dalga mı geçiyor?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun köpeğinin bir fotoğrafını şahsi Twitter hesabından paylaşması, "Pompeo Çin'le dalga mı geçiyor?" spekülasyonlarına neden oldu.

Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı

Söz konusu fotoğrafta Pompeo'nun köpeği Mercer "en sevdiği oyuncakları"nın arasında oturuyor.

Yerdeki oyuncaklar arasında ise en önde Disney'in ünlü çizgi karakteri Winnie the Pooh'nun (Ayı Winnie) peluş oyuncağı bulunuyor. Bu nedenle Pompeo'nun bu "masum" görünen köpek fotoğrafıyla aslında Çin'e üstü kapalı bir mesaj gönderiyor olabileceği yorumları yapılıyor.

Winnie the Pooh, Çin'de Devlet Başkanı Şi Jinping'e hakaret kabul ediliyor. Nedeni ise geçmişte yapılan ve Şi'yi Winnie the Pooh'ya benzeten paylaşımlar.

Winnie the Pooh Çin'de neden "sakıncalı"?

Şi, ilk kez 2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldiği ABD ziyareti sırasında Disney karakterine benzetilmişti.

İri-yarı Şi ve uzun boylu Obama'nın birlikte çekilen fotoğrafıyla Winnie the Pooh ve Kaplan Tigger'ın Yüz Hektar Ormanı'ndaki yürüyüşü arasında bağlantı kurulmuştu.

Bu benzetme, Çinli yetkililerce sansürlenene kadar internette çokça paylaşıldı.

Daha sonra, muhalifler için Winnie the Pooh, Şi ile alay etmek için kullanılan bir sembol haline geldi.

Bu benzetme sosyal medyada yayılmaya başlayınca, Sansür Kurulu'nun kararıyla paylaşımlar kaldırıldı.

Artık Winnie Çin'de, kullanmadan önce bir kere daha düşünülen isimlerden. Çin internette Ayı Winnie temalı paylaşımları ve fotoğrafları sansürlüyor.

Çin'in en popüler sosyal medya platformlarından olan Sina Weibo'da, kullanıcılar Winnie kelimesini arayınca, sadece hükümetin onayladığı içeriğe ulaşabiliyorlar ve "bu kelimeye ait bazı arama sonuçları engellenmiştir" yazısıyla karşılaşıyorlar.

Hatta 2019'da ülkede Tayvan yapımı Devotion oyunu, Şi Jinping ile Winnie the Pooh arasında "gizli bir bağlantı" kurduğu için kullanımdan kaldırılmıştı.

Çin'de Sansür Kurulu 2018'de de "Winnie the Pooh"nun (Ayı Winnie) yeni uyarlaması Christopher Robin filmini yasaklamıştı.

Pompeo fotoğrafı kasıtlı mı paylaştı?

ABD Dışişleri Bakanı'nın, köpeğinin Winnie the Pooh oyuncağı ile fotoğrafını "art niyet gütmeden" paylaşmış olması kuvvetle muhtemel.

Ancak fotoğrafta dikkat çeken başka "referanslar" da var.

Çin'de köpek kelimesi, agresif ve asi kişileri tanımlamak için kullanılabiliyor. Pompeo'nun da ABD'yi ya da kendisini simgelemek için köpek fotoğrafı paylaşmış olabileceğini düşünenler var.

Çin'de ABD ve Pompeo'dan sıkça "köpek" diye bahsediliyor.

Fotoğrafta görünen fil oyuncağının da üstü kapalı olarak Hindistan'ı temsil ettiği görüşünde olanlar da var.

Nasıl tepkiler geldi?

Pompeo'nun Twitter'da paylaştığı fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı. Bazı Twitter kullanıcıları Çin Devlet Başkanı'yla dalga geçen görseller ve Pompeo'nun "Çin'le oynadığına" dair yorumlar paylaştı.

Ama Çin'de Twitter'ın yasaklı, Çin devlet başkanlarına yönelik yorumların da sansüre uğradığı düşünülürse, bu fotoğrafın Çin içinde ses getirmesi pek mümkün değil.

Çinli internet kullanıcıları son aylarda, koronavirüs salgını ve Hong Kong'daki protestolarla ilgili yaptığı yorumlardan ötürü Pompeo'ya yoğun hakaretlerde bulunuyordu.

Çin devlet televizyonu da Mayıs ayından bu yana Pompeo hakkında "yalanların kralı", "şeytan" gibi ifadeler kullandı.

Bu nedenle Pompeo'nun Çin'e bireysel bir cevap olarak bu fotoğrafı paylaşmış olabileceği de düşünülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:02 

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, köpeğinin fotoğrafını paylaşarak Çin'e mesaj mı gönderdi? - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

14:54 Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:55 İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti 10:07 10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
14:54
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
13:49
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
11:43
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
11:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 15:26:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, köpeğinin fotoğrafını paylaşarak Çin'e mesaj mı gönderdi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]