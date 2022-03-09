ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye, Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye, Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı

09.03.2022 01:15
ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye, Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında Montrö Sözleşmesi kapsamında boğazlardan savaş gemilerinin geçişini engellemek için "güçlü adımlar" attığını belirtti.

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında Montrö Sözleşmesi kapsamında boğazlardan savaş gemilerinin geçişini engellemek için "güçlü adımlar" attığını belirtti.

Nuland, Senato Dış İlişkiler Komitesinde Ukrayna üzerine katıldığı oturumda Türkiye'nin Montrö kararı ve Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme kararı konusunda açıklamalar yaptı.

Putin'nin Kırım'a daha çok silah sistemi kurmasının büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde gemilerin serbest dolaşım hakkını tehdit ettiğini belirten Nuland, oradaki varlıklarını göstermek için ABD ve NATO tatbikatlarını belirli aralıklarla yaptıklarını kaydetti.

Nuland, "Karadeniz'i açık tutmaya çalışıyoruz, bir taraftan da Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile çalışıyoruz. Türkiye (Ukrayna'da) çatışmalar başladığından bu yana savaş gemilerinin geçişini engellemek için Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı. Bu konular üzerine çalışıyoruz." dedi.

Polonya'nın savaş uçağı adımı

Polonya'nın, MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Almanya'daki üssüne göndermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin Nuland, "Buraya gelirken Polonya'nın açıklamasını gördüm. Benim bildiğim kadarıyla, uçakların ABD'nin emrine verilmesi konusu daha önce ABD'ye danışılmadı." ifadesini kullandı.

Nuland, son birkaç gündür uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda Polonya ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Masama döndüğümde, Polonya'nın bu uçakları ABD'ye verme önerisine nasıl cevap vereceğimizi değerlendireceğim." dedi.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye, Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı - Son Dakika


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