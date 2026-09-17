ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a vize vermeyince BM devreye girdi: Video konferansla konuşacak - Son Dakika
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ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a vize vermeyince BM devreye girdi: Video konferansla konuşacak

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ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas\'a vize vermeyince BM devreye girdi: Video konferansla konuşacak
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ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a BM Genel Kurulu için vize vermemesi, Washington ile Filistin yönetimi arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Abbas’ın New York’a gidemeyecek olması üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin liderinin toplantıya video konferans yoluyla katılmasına imkan tanıyan kararı kabul etti.

ABD'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelmesi için gereken vizeyi üst üste ikinci kez reddetmesinin ardından BM Genel Kurulu'ndan yeni karar çıktı. 193 üyeli Genel Kurul, Abbas'ın video konferans yoluyla toplantıya hitap etmesine izin veren kararı 3'e karşı 152 oyla kabul etti.

ABD'DEN ABBAS'A İKİNCİ KEZ VİZE ENGELİ

ABD yönetimi, Abbas'ın gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na şahsen katılmasına izin vermedi. Washington'un kararı, geçen yıl uygulanan vize engelinin ardından ikinci kez hayata geçirildi. Filistinli yetkililer, Abbas'ın vize başvurusunun reddedildiğini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağını açıkladı. Washington, kararını Filistinli yetkililerin reform konusunda ABD'ye verdikleri taahhütleri yerine getirmediği ve İsrail-Filistin meselesini uluslararası yargı mercilerine taşıdığı yönündeki gerekçelerle savundu.

ABBAS GEÇEN YIL DA VİDEO KONFERANSLA KONUŞMUŞTU

Vize engeli nedeniyle Abbas'ın BM Genel Kurulu'na şahsen katılması mümkün olmazken, Filistin Devlet Başkanı geçen yıl da toplantıya video bağlantısıyla hitap etmişti. Bu yıl kabul edilen kararla da benzer bir yöntemin uygulanmasının önü açıldı.

BM'DEN 152 OYLA VİDEO KONFERANS KARARI

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada karar 152 oyla kabul edildi. 3 ülke karara karşı oy kullanırken, 4 ülke çekimser kaldı. Karar, Abbas'ın yanı sıra ABD'ye seyahat edemeyen üst düzey Filistinli yetkililerin de önümüzdeki bir yıl boyunca BM toplantılarına video yoluyla katılabilmesine imkan tanıyor.

FİLİSTİN'DEN ABD'YE TEPKİ

Filistin Yönetimi de, ABD'nin vize kararını eleştirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, kararın Filistin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki devletli çözüm için gerekli siyasi ortamın oluşturulması yönündeki çabalarla çeliştiğini savundu.

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    Yorumlar (1)

  • ismail Yakut ismail Yakut:
    Köpeği iti sahaya almıyorlar olduğu yerde bağlı olduğu yerde havla diyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a vize vermeyince BM devreye girdi: Video konferansla konuşacak - Son Dakika
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