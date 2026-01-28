ABD Hava Kuvvetleri\'nden Basra Körfezi\'nde Tatbikat

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) Basra Körfezi'ni de içerecek şekilde kapsamlı bir hava tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı.

AFCENT 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 9. Hava Kuvvetleri'nin ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde hazırlık tatbikatı yapacağını duyurdu.

Tatbikatın tarihi ve yeri belirtilmedi.

Tatbikatın "varlık ve personel dağıtma kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTOM genelinde esnek müdahale yürütmeye hazırlanmak için" tasarlandığı bildirildi.

Faaliyetlerin "ev sahibi ülkelerin onayıyla sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın koordinasyon içinde" yapılacağı vurgulandı.

Açıklamanın ardından İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında "askeri atış faaliyeti" yapılacağını belirterek Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

NOTAM'a göre 27-29 Ocak tarihlerini kapsayan tatbikat sebebiyle 5 deniz mili yarı çaplı dairesel bir alan ve deniz seviyesinden 25 bin fit yüksekliğe kadar olan hava sahası tehlikeli bölge ilan edildi ve kısıtlandı.

Karşılıklı açıklamalar bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, karşı Tahran yönetiminin şiddete başvurması halinde ABD'nin "sert yanıt vereceğini" söylemişti. Tahran ise ABD'nin saldırması halinde açıkladı.

Trump 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada Amerikan donanmasının İran'a doğru ilerlediğini ve ABD'nin İran'ı yakından izlediğini belirti.

CENTCOM 26 Ocak'ta nin CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığını duyurdu.

CENTCOM'un sorumluluk alanı Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya'nın bir kısmını ve Mısır, İsrail, İran ve Pakistan'ın da içinde bulunduğu toplam 21 ülkeyi kapsıyor.

Bu alan, Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Bab el Mendeb gibi kritik geçiş noktalarını içeriyor.

CENTCOM'un Katar'da El Udeyd üssü bulunuyor.

Güvenlik gerekçesiyle tatbikatın ayrıntıları verilmese de, bu tür faaliyetlerin ABD'nin aktif iş birliği yaptığı Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki tesisler ve geçici harekat noktalarını kapsayabileceği düşünülüyor.