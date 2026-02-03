ABD Hazine Bakanlığı Borçlanma Tahminini Güncelledi

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 3 milyar dolar azalışla 574 milyar dolara indirdi.

Bakanlık, 2026'nın ocak-mart ile nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 574 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı tahminine yer verilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün geçen yıl kasım ayında duyurulan tahminden 3 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, borçlanma tahminindeki düşüşün, çeyrek başındaki nakit dengesinin öngörülenden yüksek olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Hazinenin bu yılın ikinci çeyreğinde de 109 milyar dolar borçlanmasının beklendiği aktarılan açıklamada, haziran sonu nakit dengesinin 900 milyar dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin 2025 yılının ekim-aralık döneminde 550 milyar dolar borçlandığı, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 873 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, geçen yıl kasım ayında paylaştığı tahminde, Hazinenin 2025'in son çeyreğinde 569 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.