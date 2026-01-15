ABD, Katar'da Güvenlik Uyarısı Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Katar'da Güvenlik Uyarısı Yayımladı

15.01.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçiliği, Katar'daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yaptı ve seyahati sınırlamalarını önerdi.

(ANKARA) - ABD'nin Doha Büyükelçiliği, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle Katar'daki ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeli için güvenlik uyarısı yayımladı.

Uyarıda, başkent Doha'daki büyükelçilik personeline Al Udeid Hava Üssü'ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerini sınırlandırmaları ve genel olarak daha dikkatli davranmaları tavsiye edildi. Aynı uyarının Katar'da bulunan ABD vatandaşları için de geçerli olduğu belirtildi.

ABD'nin Katar'daki diplomatik misyonunun gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğü vurgulanan uyarıda, şu aşamada büyükelçilik faaliyetlerinde ve konsolosluk hizmetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı ifade edildi.

Büyükelçilik, vatandaşlara yerel ve uluslararası haber kaynaklarını yakından takip etmeleri, olası seyahat aksaklıklarına karşı planlarını gözden geçirmeleri ve Katar makamları ile ABD Büyükelçiliği tarafından yapılacak resmi duyurulara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Büyükelçilik ayrıca, acil durumlar için Doha'daki ABD Büyükelçiliği iletişim hattının ve ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri biriminin iletişim numaralarını da paylaştı.

ABD'nin uyarısı, İran'da yönetim karşıtı protestolar sürerken Washington yönetiminin İran'a müdahale tehditlerinde bulunmasının ardından tırmanan gerilimin Körfez ülkelerine olası yansımalarına yönelik endişelerin sürdüğü bir dönemde geldi.

Kaynak: ANKA

Abd Büyükelçiliği, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Katar'da Güvenlik Uyarısı Yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:48:57. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Katar'da Güvenlik Uyarısı Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.