Son Dakika Haberleri: ABD'li şarkıcı Della Miles Konya'da konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat ABD'li şarkıcı Della Miles Konya'da konser verdi - Son Dakika

ABD'li şarkıcı Della Miles Konya'da konser verdi

7 saat önce

Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.

ABD'li şarkıcı Della Miles Konya'da konser verdi, System.String[]

Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.

Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye'ye yerleştikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olan ABD'li Soul Rock sanatçıcı Della Miles, Mevlana Kültür Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Selsebil Tasavvuf Müziği Konserleri'nin konuk sanatçısı oldu.

Miles, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen konserde, Uluslararası Mevlana Vakfı Korosu ile sahne aldı.


Della Miles, dinleyenlerine "Mustafa" ve "Bismillah" isimli iki parçayla keyifli dakikalar yaşattı.

Konsere, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı ABD'de silahlı çatışma paniği! 2 polisin öldüğü iddia ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li şarkıcı Della Miles Konya'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]