Son Dakika Haberleri: ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı

ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı

47 dakika önce

ABD'li şarkıcı Della Miles, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayınladı.

ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı, System.String[]
ABD'li şarkıcı Della Miles, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan ederek başkanlık kararını imzalaması ve akşam saatlerinde İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başlaması üzerine ünlü şarkıcı, Instagram hesabından şunları kaydetti:

"Bu utanç verici ve haksız Amerikan kararından dolayı kim bilir kaç masum Filistinli çocuk ailelerinden kopacak? Golan Tepeleri'nin tek ve gerçek sahibi hiç şüphesiz Allah'tır. Allah sizinle beraber Filistin… Allah sabırlı olanları sever. Şimdi Filistin için sabırlı olmanın zamanı. Kalbim seninle atıyor Filistin."

Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Miles, kısa bir süre önce ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 23:46:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]