ABD'de şüpheliye şiddet uygulayan polisler görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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ABD'de şüpheliye şiddet uygulayan polisler görevden uzaklaştırıldı

22.08.2022 15:38
ABD'de şüpheliye şiddet uygulayan polisler görevden uzaklaştırıldı

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir şüpheliyi yere yatırıp darp eden 3 polisten 2'sinin görevden uzaklaştırıldığı diğerinin ise idari izne çıkarıldığı belirtildi.

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir şüpheliyi yere yatırıp darp eden 3 polisten 2'sinin görevden uzaklaştırıldığı diğerinin ise idari izne çıkarıldığı belirtildi.

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Crawford County'e bağlı Mulberry kentinde 3 polis memurunun gözaltına aldıkları bir şüpheliye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda polislerin bir marketin önünde yere yatırdıkları 27 yaşındaki Randall Worcester'ın üstüne çullanarak defalarca başını yumrukladığı ve tekme attığı görüldü.

Eyalet polisi açıklamasına göre bir market çalışanını tehdit eden Worcester, kendisine müdahale eden polislerden birini yere itti ve başını yumrukladı. Olayın ardından polisin Worcester'ı darp ettiği öğrenildi.

Crawford County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, şüpheliyi darp eden iki şerif yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Mulberry şehri polis departmanına bağlı olan diğer polis memurunun ise idari izne çıkarıldığı bildirildi.

Arkansas eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 3 polis hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Şüpheli Randall Worcester'ın ise gözaltına alındığı ve çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Worcester'ın, tehdit, tutuklamaya direnme ve farklı saldırı suçlamalarından yargılanması bekleniyor. - ARKANSAS

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Arkansas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de şüpheliye şiddet uygulayan polisler görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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