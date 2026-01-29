ABD'nin Dış Ticaret Açığı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Artıyor

29.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin dış ticaret açığı Kasım 2025'te %94,6 artarak 56,8 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yıl kasımda önceki aya kıyasla yüzde 94,6 artarak 56,8 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi açığın 43,4 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl ekim ayında 29,2 milyar dolarla 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl kasımda aylık yüzde 3,6 azalarak 292,1 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 5 artarak 348,9 milyar dolara yükseldi.

AB'ye karşı mal ticaret açığı arttı

ABD'nin ticaret ortaklarından Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği mal ticareti açığı, geçen yıl kasımda önceki aya kıyasla 8,2 milyar dolar artarak 14,5 milyar dolara çıktı.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Meksika (17,8 milyar dolar), Vietnam (16,2 milyar dolar), Tayvan (15,6 milyar dolar), Çin (14,7 milyar dolar), Almanya (7,4 milyar dolar), Japonya (4,7 milyar dolar), Hindistan (4,4 milyar dolar), Güney Kore (3,7 milyar dolar), Fransa (3,6 milyar dolar), Kanada (3,5 milyar dolar), İrlanda (3 milyar dolar), İtalya (3 milyar dolar), Malezya (3 milyar dolar), Singapur (1,1 milyar dolar) ve İsrail (600 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (7,8 milyar dolar), Hollanda (5,6 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,1 milyar dolar), Birleşik Krallık (4,2 milyar dolar), Hong Kong (2,2 milyar dolar), Brezilya (2,1 milyar dolar), Avustralya (1,2 milyar dolar), Belçika (1,2 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (400 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Dış Ticaret Açığı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:31:38. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Dış Ticaret Açığı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.