ABD'nin İran'a Saldırısı İhtimali

İsrail basını, Tel Aviv'deki ordu komuta kademesinin ABD'nin İran'a saldırmakta kararlı olduğunu ancak bölgeye askeri varlıklarını konuşlandırmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu değerlendirmesinde bulunduğu belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna göre, İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı düzenleme konusunda kararlı olduğunu ancak Orta Doğu'ya askeri unsurlarını yönlendirme sürecinin tamamlamasının zaman alacağını değerlendiriyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de, İsrail ordu komuta kademesinde yapılan görüşmelerde Washington yönetiminin Orta Doğu'ya ilave askeri unsurlar konuşlandırma sürecini tamamlama aşamasında olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Haberde, İsrail ve ABD arasında üst düzey koordinasyonun sürdüğü ancak Washington yönetiminin olası saldırıdan saatler önce Tel Aviv'i haberdar edeceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

Fox News'e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Washington ile temas kurduğunu açıklamıştı.

Trump, "Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." diye konuşmuştu.

İran ile ilgili planlarını Orta Doğu'daki müttefik ülkelere bildirmenin doğru olmadığını savunan Trump, söz konusu hazırlıklarla ilgili gelişmeleri bölge müttefikleriyle paylaşmanın "medya ile paylaşmaktan daha kötü olabileceğini" ifade etmişti.