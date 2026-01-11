ABD Ordusu'ndan DEAŞ Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
ABD Ordusu'ndan DEAŞ Hedeflerine Saldırı

11.01.2026 04:41
ABD ordusu, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi, terörle mücadele kararlılığını vurguladı.

ABD ordusu, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik bir dizi saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD ordusu, bir kez daha Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD'nin ortak güçler ile birlikte Suriye genelindeki çok sayıda DEAŞ hedefine karşı bir dizi saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların 13 Aralık'ta Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD ve Suriye güçlerine yönelik gerçekleştirilen DEAŞ saldırısına yanıt olarak 19 Aralık'ta başlatılan Hawkeye Strike Operasyonu'nun (Şahin Gözü Operasyonu) bir parçası olduğu vurgulanarak, "Bugünkü saldırılar, savaşçılarımıza yönelik radikal terörizmi ortadan kaldırmak, gelecekteki saldırıları önlemek ve bölgedeki Amerikan güçleri ile müttefik güçleri korumak için sürdürdüğümüz çabaların bir parçası olarak Suriye genelinde DEAŞ'ı hedef hedef almıştır. ABD ve koalisyon güçleri, ABD'ye zarar vermek isteyen teröristleri takip etme konusunda kararlılığını sürdürmektedir" denildi. ABD ordusunun güvenlik tehditlerine karşı harekete geçmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, "Mesajımız hala güçlü: Savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, sizi dünyanın herhangi bir yerinde bulup öldüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Son Dakika

