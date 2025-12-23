ABD ordusunun Doğu Pasifik\'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurdu:1 kişi öldü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye yönelik düzenlenen operasyonda bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) internet sitesinden yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu savunulan bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.
