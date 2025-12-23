ABD ordusunun Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurdu:1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD ordusunun Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurdu:1 kişi öldü

Haberin Videosunu İzleyin
ABD ordusunun Doğu Pasifik\'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurdu:1 kişi öldü
23.12.2025 08:16  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD ordusunun Doğu Pasifik\'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurdu:1 kişi öldü
Haber Videosu

Doğu Pasifik'teki uyuşturucu teknesine yapılan operasyonda 1 kişi öldürüldü.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye yönelik düzenlenen operasyonda bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) internet sitesinden yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu savunulan bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

ABD ASKERİ GÜÇLERİ ZARAR GÖRMEDİ

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda uluslararası sularda vurulan teknenin "terör örgütü" olarak tanımlanan gruplar için faaliyet gösterdiği iddia edildi. Operasyonda teknede bulunan 1 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, operasyon sırasında ABD askeri güçlerinin zarar görmediği kaydedildi.

KAMUOYUNDA 'YARGISIZ İNFAZ' TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bu arada, operasyona dair yayınlanan görüntüde, teknenin vurulmasının ardından alev aldığı görülüyor. ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere operasyon düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.
Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ordusunun Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurdu:1 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Tüm gözler onu aradı TÜGVA’daki toplantıya katılmayan tek başkan var Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira’yı, ikinci sarı karttan at Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at
Arkadaşları özellikle uyarmış Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
SDG için geri sayım başladı Sınır hattında sıcak saatler SDG için geri sayım başladı! Sınır hattında sıcak saatler
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama

11:34
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
11:31
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
10:50
Polis “Fotoğraftaki sen değilsin“ dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
10:37
Anayasa Mahkemesi’nden çakarlı araç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
10:11
Trafikte yeni dönem Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
09:13
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 11:59:59. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ordusunun Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurdu:1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.