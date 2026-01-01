ABD Ordusu'ndan Uyuşturucu Teknelerine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

ABD Ordusu'ndan Uyuşturucu Teknelerine Saldırı

ABD Ordusu\'ndan Uyuşturucu Teknelerine Saldırı
01.01.2026 03:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Mızrağı Operasyonu'nda 3 uyuşturucu teknesine hava saldırısı düzenlendi, 3 ölü.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Karayipler ve Doğu Pasifik'te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen 3 tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), 30 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştirildiği belirlenen 3 tekneye daha hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, Karayipler ve Doğu Pasifik'te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından işletilen bir tekneye saldırı düzenlediği vurgulandı.

3 TEKNE VURULDU, 3 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, "İstihbarat kaynakları, gemilerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyir halinde olduğunu ve saldırılardan önce üç gemi arasında narkotik madde transferi gerçekleştirildiğini doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, ilk müdahalede, ilk gemide bulunan 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini ve diğer iki gemideki kişilerin ise müdahaleler öncesinde gemileri terk ederek denize atladığı ve gemilerden uzaklaştı. Devam eden saldırılar sonucunda söz konusu iki geminin de daha sonra batırıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyonların ardından ABD Güney Komutanlığı'nın arama-kurtarma çalışmalar için derhal ABD Sahil Güvenliği'ni bilgilendirdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Florida, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa ABD Ordusu'ndan Uyuşturucu Teknelerine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe’nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Görüntü İstanbul’dan Bir anda beyaza büründü Görüntü İstanbul'dan! Bir anda beyaza büründü
Aydın’da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Suudi Arabistan’ın resti sonrası BAE’den dikkat çeken Yemen hamlesi Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

23:28
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
23:23
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu
22:45
Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti Fırtınaya rağmen namazını kıldı
Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı
21:43
Yakay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım
Yakay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım
21:22
Galatasaray’da sürpriz ayrılık Efsane isim veda etti
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Efsane isim veda etti
21:16
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2026 01:25:53. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Ordusu'ndan Uyuşturucu Teknelerine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.