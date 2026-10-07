ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar - Son Dakika
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ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

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ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar
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ABD'de 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren eski Binbaşı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık 2026'da kurşuna dizilerek idam edilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm cezasının uygulanmasını onayladığı Hasan'ın infazı gerçekleşirse, ABD ordusu 65 yıl sonra ilk kez ölüm cezasını uygulayacak. Ancak hukuki süreç nedeniyle infazın ertelenebileceği belirtiliyor.

ABD'de 2009 yılında Texas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren ve 30'dan fazla kişiyi yaralayan eski ABD Ordusu Binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın infaz tarihi belli oldu. Hasan'ın 3 Aralık 2026'da kurşuna dizilerek idam edileceği açıklandı. İnfazın gerçekleşmesi halinde ABD ordusu 65 yıl sonra ilk kez ölüm cezasını uygulamış olacak.

3 ARALIK'TA KURŞUNA DİZİLECEK

ABD Geçici Kara Kuvvetleri Müsteşarı Adam R. Telle, Hasan'ın 3 Aralık 2026'da kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı. İnfazın, saldırının da gerçekleştiği Texas'taki Fort Hood askeri üssünde yapılacağı bildirildi.

TRUMP İNFAZI ONAYLADI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hasan hakkındaki ölüm cezasının uygulanmasını onayladığını açıklamıştı. Trump'ın onayının ardından infazın gerçekleştirilmesine yönelik resmi süreç başlatıldı.

ABD ordusunda ölüm cezası en son 1961 yılında uygulanmıştı. Hasan'ın infazının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi durumunda ABD ordusu, 65 yıl aradan sonra ilk kez bir mahkum hakkında ölüm cezasını uygulamış olacak.

13 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 30'DAN FAZLA KİŞİYİ YARALADI

ABD Ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 5 Kasım 2009'da Fort Hood'daki bir sağlık merkezinde ateş açtı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Hasan, saldırıyı Afganistan'a gönderilecek askerlerin Müslümanları öldürmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiğini savundu ve yargılama sırasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Hasan, 2013 yılında askeri mahkeme tarafından 13 ayrı kasten öldürme ve 32 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldı.

İNFAZ HUKUKİ SÜREÇ NEDENİYLE ERTELENEBİLİR

ABD medyasında çıkan haberlerde, Hasan'ın infaz tarihi 3 Aralık olarak belirlenmesine rağmen sürecin kesinleşmediği belirtildi.

Hasan'ın federal sivil mahkemede "habeas corpus" başvurusunda bulunarak infazın durdurulmasını talep edebileceği, böyle bir hukuki sürecin infazı uzun süre erteleyebileceği ifade edildi.

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