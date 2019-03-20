Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Faiz Kararı Öncesinde Yükseldi

ABD Piyasaları Faiz Kararı Öncesinde Yükseldi

3 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı beklenirken, yükseldi.

ABD Piyasaları Faiz Kararı Öncesinde Yükseldi, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı beklenirken, yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer, ticaret görüşmelerinin son aşamasına gelimesi ile gelecek hafta bir Pekin ziyareti yapacaklar. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmesinde, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılş öncesi son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.11,

Nasdaq yüzde 0.13 ve

S&P yüzde 0.09 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1343 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:39 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oto Galericiler İnternetten Yapılan İkinci El Satışlardan Dertli 70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira AB'den Google'a Rekor Ceza Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Faiz Kararı Öncesinde Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]