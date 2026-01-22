ABD, Suriye'yi İstikrara Kavuşturma Çabalarını Süslüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Suriye'yi İstikrara Kavuşturma Çabalarını Süslüyor

22.01.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Suriye hükümetine desteğini sürdürdüğünü ve güvenlik sorumluluklarına hazır olduklarını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ ABD, ülkeyi istikrara kavuşturmak için Suriye hükümetini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, yeni Suriye'nin DEAŞ gözaltı tesisleri ve kampları dahil, güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır durumda olduğunu bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, ülkeyi istikrara kavuşturmak için Suriye hükümetini desteklediklerini belirterek, "Yeni Suriye hükümeti, 2025 sonlarında DEAŞ'ı yenmek için küresel koalisyona katıldı ve terörle mücadelede ABD ile işbirliğine yöneldi. Şam artık DEAŞ'ın gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır durumda." ifadesini kullandı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkes konusunda her iki tarafı da takdir ettiklerini aktaran Bruce, "ABD diplomasisinin desteklediği bu entegrasyon, Kürtlerin tanınmış bir Suriye ulus devleti içinde kalıcı haklar ve güvenlik elde etmeleri için bugüne kadarki en güçlü şansı temsil etmektedir." dedi.

Bruce, ABD'nin Suriye ile İsrail ilişkilerinde "yeni bir sayfa açmak" için iki taraf arasındaki görüşmeleri desteklediğine işaret ederek, amaçlarının egemen, birleşik, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye olduğunu söyledi.

"Suriye'deki birçok iç sorun, İsrail'in devam eden yasa dışı müdahalesi nedeniyle karmaşıklaşıyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da konuşmasında, Suriye'deki askeri ve siyasi durumun hızlı gelişimini yakından takip ettiklerinin altını çizerek, dün 7 Suriye ordusu mensubunun hayatını kaybettiği YPG/SDG tarafından Haseke'de ateşkesin ihlal edilmesi olayının son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Nebenzia, "İlgili tüm tarafları müzakere sürecini sabote etme çabalarından vazgeçmeye, şiddet sarmalını tırmandırarak durumu kontrolden çıkarma riski taşıyan her türlü çatışmadan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail'in, Suriye'ye yönelik "keyfi askeri faaliyetlerine" devam ettiğine işaret eden Nebenzia, "Suriye'deki birçok iç sorunun çözümünün, Şam'dan Suriye'nin karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa katılmaya hazır olduğuna dair açık sinyaller gelmesine rağmen, İsrail'in süregelen yasa dışı müdahaleleri nedeniyle daha da karmaşık hale geldiğini bir kez daha kabul etmek zorundayız." diye konuştu.

Nebenzia, İsrail'i güvenlik endişelerini gidermek için güç kullanmaktan kaçınmaya, Arap komşularının güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve ilgili Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul kararları doğrultusunda uluslararası hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Suriye'yi İstikrara Kavuşturma Çabalarını Süslüyor - Son Dakika

Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Trump, Toyota CEO’su ile yaşadığı diyaloğu anlattı Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Diego Simeone’den Galatasaray’ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 21:22:06. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Suriye'yi İstikrara Kavuşturma Çabalarını Süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.