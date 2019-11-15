Son Dakika Haberleri: ABD ve Avrupa tutuklu IŞİD militanlarının geleceği konusunda nerede görüş ayrılığı yaşıyor?
Son Dakika Dünya ABD ve Avrupa tutuklu IŞİD militanlarının geleceği konusunda nerede görüş ayrılığı yaşıyor? - Son Dakika Dünya

ABD ve Avrupa tutuklu IŞİD militanlarının geleceği konusunda nerede görüş ayrılığı yaşıyor?

6 saat önce

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı, tutuklu IŞİD militanlarının ülkelerine gönderilip yargılanması konusunda ABD ve Avrupalı ülkeler arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha ortaya koydu.

ABD ve Avrupa tutuklu IŞİD militanlarının geleceği konusunda nerede görüş ayrılığı yaşıyor?, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı, tutuklu IŞİD militanlarının ülkelerine gönderilip yargılanması konusunda ABD ve Avrupalı ülkeler arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha ortaya koydu.


ABD, Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan IŞİD militanlarını geri alıp yargılamasını isterken, Avrupa ülkeleri bu konudaki isteksizliklerini bir kez daha gündeme getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:01 
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