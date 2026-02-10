ABD ve Azerbaycan Ortaklığı Barış Getirecek - Son Dakika
ABD ve Azerbaycan Ortaklığı Barış Getirecek

ABD ve Azerbaycan Ortaklığı Barış Getirecek
10.02.2026 20:03
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Azerbaycan ile stratejik ortaklığın bölgeye barış ve refah sağlayacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile Azerbaycan ortaklığının bölgede daha fazla barış ve refaha yol açacağını belirtti.

Vance, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Bakü'de görüşmesinin ve "Azerbaycan Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı"na imza atmasının ardından konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aliyev'e ve Azerbaycan halkına iyi dileklerini ileten Vance, ülkesinin Bakü ile ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan ile işbirliğinin her iki ülke için ve bölgesel çapta faydalarının olacağına işaret eden Vance, bu "ortaklıkla" ABD'deki işverenlerin daha fazla pazara erişebileceğini ve insanların birbirleriyle savaşmak yerine ticaret yaptığı çok daha iyi bir dünya oluşacağını söyledi.

Vance, imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ilişkinin kalıcı hale geldiğini ve resmileştiğini belirtti.

Her iki ülkenin halkı için de meyve vermeye devam edeceğini açıkça ortaya koyacak bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını kaydeden Vance, "ABD ile Azerbaycan arasındaki ortaklık, bölgede daha fazla barış ve refaha yol açacaktır." dedi.

ABD-Azerbaycan ilişkileri, Trump ve Aliyev önderliğinde daha da güçlenecek

Azerbaycan ile ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı amaçladıklarını vurgulayan Vance, Trump ve Aliyev önderliğinde işbirliğinin daha da güçleneceğini kaydetti.

Vance, Azerbaycan'a kara sularının güvenliğinde yardımcı olmak adına yeni tekneler göndereceklerini bildirdi.

Afganistan'daki çok uluslu güce atıfta bulunan Vance, "Azerbaycanlılar, Afganistan'dan en son ayrılanlar arasındaydı. Terörle küresel mücadelede çok destek oldular. Afganistan'da ABD Deniz Piyadeleri ile birlikte savaştılar ve hatta dünyanın en sert ve en çetin askeri birlikleri olarak ün kazandılar." dedi.

"Umudumuz, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının kalıcı olmasını sağlayacak işbirliği kurulması"

Barış anlaşmasına varılması konusunda Aliyev'in rolüne işaret eden Vance, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan) ve tabii ki ABD Başkanı (Trump) olmak üzere üç kişi, birlikte çalışarak daha önce savaşın olduğu yerde tarihi bir barış sağladı." diye konuştu.

Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) üzerinde uçan ilk kişilerden biri olduğunu kaydeden Vance, "Umudumuz, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu olağanüstü barış anlaşmasının gerçekten kalıcı olmasını sağlayacak türden ekonomik, doğal kaynaklar ve kritik mineraller alanında bir işbirliği kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

JD Vance, iki ulusun birbiriyle kültürel etkileşime girmesi ve işbirliği yapması halinde çatışmaların önlenebileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ve Azerbaycan Ortaklığı Barış Getirecek - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD ve Azerbaycan Ortaklığı Barış Getirecek - Son Dakika
