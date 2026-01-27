ABD ve Filipinler'den Ortak Tatbikat

ABD ve Filipinler orduları, Güney Çin Denizi'nin doğusundaki ihtilaflı Scarborough Sığı yakınlarında ortak hava ve deniz tatbikatı düzenledi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) ile ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM) ortak tatbikat için Güney Çin Denizi'nde bir araya geldi.

Güney Çin Denizi'nin doğusundaki ihtilaflı Scarborough Sığı yakınlarında düzenlenen iki günlük tatbikatta ordulara ait hava ve deniz unsurları yer aldı.

AFP, tatbikat için "BRP Antonio Luna" adlı güdümlü füze fırkateyni ve bir devriye gemisinin yanı sıra savaş uçakları ile helikopterlerini görevlendirdi.

USINDOPACOM da tatbikata güdümlü füze taşıyan muhribi "USS John Finn" ve bir "MH-60R Seahawk" helikopteriyle katıldı.

AFP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki ülkenin bu tatbikatla işbirliğini artırma ve "Hint-Pasifik Bölgesi'nde kurallara dayalı uluslararası düzeni koruma" konusunda ortak kararlılığını teyit ettiği belirtildi.

Filipinler Donanmasından üst düzey bir yetkili, tatbikatlar sırasında Çin'e ait bir fırkateynin de bölgede tespit edildiğini söyledi.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede, 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.