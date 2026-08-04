ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı

ABD\'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yaşayan Rush ailesi, "Hungry Hungry Hippos" adlı masa oyununu 3,75 saniyede tamamlayarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu başarıyla baba David Rush'ın aynı anda elinde tuttuğu aktif Guinness Dünya Rekoru sayısı 200'e yükseldi ve tarihte bu başarıya ulaşan üçüncü kişi oldu.

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan David Rush ve ailesi, kırdıkları yeni Guinness Dünya Rekoru ile adlarını tarihe yazdırdı. Rush, eşi Jennifer ve oğulları Jeremy ile Peter, "Hungry Hungry Hippos" adlı masa oyununda dünyanın en hızlı dört kişilik takım unvanını elde etti.

3,75 SANİYEDE REKOR KIRDILAR

Aile, dört kişilik takımlar arasında oyunu tamamlama süresinde daha önce 4,833 saniye olan rekoru 3,75 saniyeye indirerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Guinness Dünya Rekorları tarafından daha sonra onaylanan bu derece, Rush ailesinin uzun süredir sürdürdüğü rekor serisine bir yenisini ekledi.

DAVID RUSH İÇİN 200. AKTİF GUINNESS REKORU

Bu başarı, David Rush'ın aynı anda elinde tuttuğu aktif Guinness Dünya Rekoru sayısını 200'e çıkardı. Rush böylece, aynı anda 200 aktif Guinness rekoruna sahip olan tarihteki üçüncü kişi oldu.

TEK PARMAK KURALI

Rekor denemesinde oyuncuların orijinal ve değiştirilmemiş bir oyun kullanması, ellerini masaya düz şekilde koyarak başlaması ve oyun boyunca sadece tek parmakla kendi su aygırını hareket ettirmesi gerekti. Kurallara göre parmak değiştirilmesi veya toplardan birinin masadan düşmesi halinde deneme geçersiz sayılıyor. Rush ailesi tüm kurallara uyarak rekoru kırmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Guinness Rekorlar Kitabı ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

10:35
Süper Lig’de yeni dönem Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:41:38. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.