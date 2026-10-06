Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdi

Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri nedeniyle altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 4.128,69 dolara geriledi. İç piyasada gram altın 6.532 liradan, çeyrek altın 10.745 liradan satılıyor. ABD'de beklentinin altında gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflattı. Bu gelişme altındaki kayıpları sınırladı.
Altın fiyatları salı günü satış baskısıyla geriledi. Fed'in ekim ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerin zayıflaması ise düşüşün derinleşmesini önledi.
ONS 4.128 DOLARA GERİLEDİ
Spot altının onsu yüzde 0,3 değer kaybederek 4.128,69 dolara indi. ABD altın vadeli işlemleri ise 4.156 dolarda yatay seyretti. Doların güçlü kalması ve ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi, değerli metallerin fiyatlarını aşağı çekti.
GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?
İç piyasada altın güne düşüşle başladı. Sabah saatlerinde gram altın 6.532,93 liradan, çeyrek altın 10.745 liradan, yarım altın ise 21.484 liradan satışa sunuldu. Tam altının satış fiyatı 42.832,41 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 42.842 lira, gremse altının satış fiyatı ise 107.409,49 lira oldu.
İSTİHDAM VERİSİ FED BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRDİ
Açıklanan veriler, ABD'de eylül ayında istihdam artışının tahmin edilenden daha fazla yavaşladığını ortaya koydu. Önceki aylara ilişkin yapılan aşağı yönlü düzeltmeler de iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret etti. Bu tablo, Fed'in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflatırken altındaki kayıpları sınırladı.
ARALIK İÇİN YÜZDE 87 OLASILIK
Aralık ayına yönelik beklentiler ise farklı bir görünüm sergiliyor. CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor.
HİZMET SEKTÖRÜNDE MALİYET BASKISI
ABD'de hizmet sektöründeki faaliyetler yavaşladı. Buna karşın şirketlerin girdiler için ödediği fiyatları ölçen göstergenin 4 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. Bu veri, enflasyon baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA DÜŞTÜ
Diğer değerli metallerde de düşüş yaşandı. Gümüşün onsu yüzde 0,6 kayıpla 60,67 dolara, platin yüzde 0,7 kayıpla 1.710,08 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 kayıpla 1.170,15 dolara geriledi.
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