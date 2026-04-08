ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu - Son Dakika
ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu

ABD\'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
08.04.2026 01:15
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD medyası tarafından hazırlanan animasyonla, İran’da düşürülen F-15E uçağının pilotuna yönelik kurtarma operasyonunun teknik detayları kamuoyuna yansıdı. Operasyon görüntülerine rağmen, pilotun akıbetine dair Washington ve Tahran’dan çelişkili açıklamalar geliyor.

ABD’ye ait F-15 Eagle savaş uçağının İran’da düşürülmesinin ardından Washington tarafından başlatılan kurtarma operasyonu, hazırlanan animasyonla detaylandırıldı.

ABD MEDYASI HAZIRLADI

ABD medyası tarafından hazırlanan görüntülerde, uçağın düşüş süreci ve pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı anlar dikkat çekti. Animasyonda, paraşütle yere inen pilotun konumunun kısa sürede tespit edildiği ve bölgeye hızla kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği görülüyor.

Animasyondaki kurtarma operasyonunda, ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı arama-kurtarma timleri görev aldı. HH-60 Pave Hawk tipi helikopterlerle bölgeye ulaşan ekiplerin, pilotu güvenli şekilde alarak tahliye ettiği öne sürüldü.

GERÇEK BELİRSİZ

Ancak gerçeğin söz konusu animasyondaki gibi olup olmadığı belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasında bulunmuştu.

Son Dakika ABD ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sait turk sait turk:
    Amerika bir rambo filmi yapar artık korkaklar 2 0 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    abd balonunu iranda patlatı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:36:50. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu - Son Dakika
