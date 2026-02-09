Abdullah Yılmaz Olimpiyat Elemelerinde

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, yarın erkekler sprint klasik elemelerinde yarışacak.

İtalya'daki oyunların 4. gününde milli sporcu Abdullah Yılmaz, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda TSİ 11.55'te erkekler sprint klasik elemeleri için piste çıkacak.

Olimpiyatlara ilk kez katılan Abdullah Yılmaz, elemeleri geçmesi durumunda çeyrek finalde yarışma hakkı kazanacak.

Erkekler sprint klasikte çeyrek ve yarı final ile final müsabakaları da yarın yapılacak.