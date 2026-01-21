Abe Suikastına Müebbet Ceza - Son Dakika
Dünya

Abe Suikastına Müebbet Ceza

21.01.2026 10:55
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi öldüren Tetsuya Yamagami, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(ANKARA) - Eski Japonya Başbakan Şinzo Abe'nin 2022 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada sanık Tetsuya Yamagami müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "yeterli ölümcül güce sahip el yapımı silahla" gerçekleştirilen saldırıyı "alçakça ve son derece acımasız" olarak nitelendirdi.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin 8 Temmuz 2022'de katıldığı seçim çalışması sırasında suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada hüküm verildi.

Nara Bölge Mahkemesi, savcılığın talebi doğrultusunda 45 yaşındaki sanık Tetsuya Yamagami'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme Yamagami'yi sadece cinayet suçundan değil, aynı zamanda ateşli silahlar ve kılıçların kontrolüne ilişkin yasayı ihlal etmekten de suçlu buldu. Mahkeme, suikastın "yeterli ölümcül güce sahip el yapımı silahla, alçakça ve son derece acımasız bir saldırı" olduğuna kanaat getirdi.

Yamagami, Abe'yi ülkenin batısındaki Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada el yapımı ateşli silahla öldürmüştü.

Sanık avukatları, yargılama sürecinde, müvekkillerinin bir dini grup nedeniyle zarar gördüğü ve "trajik geçmişinin kendisini Abe'yi öldürmeye ittiği" yönünde savunma yapmış, suikastta kullanılan el yapımı silahın o tarihteki yasalar kapsamında olmadığını öne sürmüşlerdi.

Sanık Yamagami, annesinin Birleşme Kilisesi'ne yaptığı ve toplamda 100 milyon yeni (27 milyon lira) bulan "yüklü bağışlar nedeniyle ailesinin mali yıkıma uğradığını, bu nedenle kiliseye kin beslediğini" belirtti. Yamagami, saldırı sırasında 67 yaşında olan Abe'nin, "söz konusu kilisenin Japonya'daki siyasi nüfuzunun merkezinde olduğuna inandığını" ifade etti.

Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olan ve 2020'de istifa etmesine rağmen etkili bir siyasi figür olmayı sürdüren Abe'nin davasına kamuoyu yoğun ilgi gösterdi. Duruşma salonundaki 31 izleyici koltuğu için sabah saatlerinde 700'ye yakın kişi sıraya girdi.

12:10
11:47
11:36
11:24
11:04
10:41
