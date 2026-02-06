Acar: Devletimiz Afetin İlk Anından Beri Yanında - Son Dakika
Acar: Devletimiz Afetin İlk Anından Beri Yanında

06.02.2026 12:39
Faruk Acar, 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçtiğini ve devletin destek çalışmalarını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün de aynı anlayışla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, asrın felaketinin üzerinden üç yıl geçtiğini, 6 Şubat'ın ardından geçen zamana rağmen yaşanan acılar ve bıraktığı derin izlerin hafızalardaki yerini koruduğunu belirtti.

Faruk Acar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu ağır imtihanda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize sabır diliyorum. Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün de aynı anlayışla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Kaynak: AA

