Son Dakika Haberleri: Açıköğretim'de araştırmalarda yaygın yöntem sorunları konuşuldu
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Açıköğretim'de araştırmalarda yaygın yöntem sorunları konuşuldu

49 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Söyleşi Günleri beşinci yılında da alanında uzman konuşmacıları ağırlamaya devam ediyor.

Açıköğretim'de araştırmalarda yaygın yöntem sorunları konuşuldu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Söyleşi Günleri beşinci yılında da alanında uzman konuşmacıları ağırlamaya devam ediyor.


2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk etkinliği olan "Araştırmalarda Yaygın Yöntem Sorunları" başlıklı seminer, Açıköğretim Fakültesi 9. kat toplantı salonunda gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut tarafından verilen seminere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


"Meslektaşlarımın bilimsel yayınlara daha eleştirel bir gözle bakmalarına katkıda bulunmak istedim"


Prof. Dr. Akbulut, özellikle sosyal bilim araştırmalarında yaygın olarak karşılaşılan yöntem sorunlarını irdeleyerek bu sorunlarla baş etmeyi kolaylaştıran referans kaynak ve yazılımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yöntem seçimi, örneklem ve örnekleme yöntemleri, nicel ve nitel veri toplama teknikleri ve veri analizi, raporlaştırma gibi başlıklara ilişkin sık yapılan hatalara değinen Prof. Dr. Akbulut, saygın dergilerde yayın yapabilmek için dikkate alınması gereken adımları irdeledi. Akbulut, seminer ile ilgili olarak, "Seminer içeriğini hazırlarken bilimsel çalışmaların gerek kullanıcısı gerekse üreticisi olan meslektaşlarımın bilimsel yayınlara daha eleştirel bir gözle bakmalarına katkıda bulunmak istedim. Araştırma yöntemlerine ilişkin en çok soru gelen başlıklarla ilgili olarak bana da oldukça yardımı dokunan ipuçlarını, kaynakları, hesaplama ve raporlama araçlarını paylaşmaya çalıştım" şeklinde konuştu.


Etkinliğin sonunda Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat, Prof Dr. Yavuz Akbulut'a teşekkür belgesi takdim etti.


Açıköğretim söyleşileri, bu öğretim yılı da her cuma 14.30 - 15.30 saatleri arasında Açıköğretim Fakültesi 9. kat toplantı salonunda gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yavuz Akbulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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