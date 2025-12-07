Acil Sağlıkta Eşli Mücadele - Son Dakika
Sağlık

Acil Sağlıkta Eşli Mücadele

Acil Sağlıkta Eşli Mücadele
07.12.2025 11:17
İzmir'de sağlıkçı çift Osman ve Sergül Fındık, 8 yıldır aynı ambulansta acil yardıma hizmet ediyor.

İzmir'de 15 yıl önce evlenen sağlıkçı çift, 8 yıldır acil yardıma ihtiyacı olanlara birlikte müdahale ediyor.

Buca ilçesinde yaşayan acil tıp teknisyeni Osman Fındık (39) ile eşi acil tıp teknikeri Sergül Fındık (35), 15 yıl önce İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı 112 Acil Ambulans Servisi'nde göreve başladı.

Osman ve Sergül Fındık meslek hayatları boyunca kentin farklı acil yardım istasyonlarında görev yaptı. Aileleri iki çocukla genişleyen çiftin görev yerleri, 8 yıl önce Kemalpaşa ilçesindeki 1 Nolu Acil Yardım İstasyonu'nda kesişti. Osman ve Sergül Fındık, burada aynı ambulansta görev yapmaya başladı.

Hem evde hem işte birlikte zaman geçiren çift, mesai saatlerinde görev sorumluluk bilinciyle acil yardıma ihtiyacı olanlar için zamanla yarışıyor.

"Birbirimizin halinden daha iyi anlıyoruz"

Acil tıp teknisyeni Osman Fındık, AA muhabirine, eşiyle aynı mesleği aynı istasyonda yapmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Eşiyle sürekli birlikte vakit geçirmekten duyduğu mutluluğu belirten Fındık, şöyle konuştu:

"Birbirimizi anlayabiliyoruz. Birbirimizin üzüntülerini, sevinçlerini paylaşabiliyoruz. Vakalarla, hastalarla ilgili konuşabiliyoruz. Daha çok bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Birbirimizin halinden daha iyi anlıyoruz. Farklı meslekleri yapsaydık belki birbirimizin halini, durumunu bu kadar anlamayabilirdik. Mesela nöbetten çıkıp eve gittiğimizde birbirimizin yorgunluğunu anlayabiliyoruz. Biz sonuçta insan hayatına dokunuyoruz çoğunluğu üzücü vakalara gidiyoruz, beraber üzülüyoruz. Evde bu üzüntüyü yaşamaya devam ettiğimiz günler oluyor."

Fındık, mesaileri sırasında işlerini profesyonellikle yaptıklarını, insanların hayatına dokundukları zaman çok sevindiklerini ifade ederek, "Biz iş yerinde iş arkadaşı, evde karı koca olarak 15 yıldır bu şekilde çalışıyoruz. Eşlerin aynı yerde aynı işi yapması bence ikisi için de kolaylık ve mutluluk verici." dedi.

"Birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz aslında"

Acil tıp teknikeri Sergül Fındık da eşiyle ev dışında iş yerinde de birlikte olmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Bütün işleri birlikte yaptıklarını anlatan Fındık, "Kimi eşler için bu yanlış gelebilir ama çocuklarımız, evdeki işler, dışardaki işler olsun birlikte yapıyoruz. Birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz. Tartıştığımız olmuyor. Hasta başında bir eksiğim olduğunda eşim tamamlıyor. Eşimin eksiği olduğunda ben tamamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Fındık, durumu öğrenen hasta yakınlarının yüzünde tebessüm oluştuğunu sözlerine ekledi.

Fındık çiftiyle aynı ambulansta görev yapan acil tıp teknisyeni Ayşe Çoban ise mesai arkadaşlarının mesleklerini büyük bir özveriyle yaptığını söyledi.

Çiftin birbiriyle çok iyi anlaştığını kaydeden Çoban, "Aileyle birlikte çalışmak ayrı bir güzel. Bugüne kadar zorluk çekmedim. Çünkü birbirlerini tanıyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

