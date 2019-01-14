Son Dakika Haberleri: Acil Servise Yolcularıyla Girdi... Fenalaşan Kadını Otobüs Şoförü Hastaneye Yetiştirdi

Acil Servise Yolcularıyla Girdi... Fenalaşan Kadını Otobüs Şoförü Hastaneye Yetiştirdi

48 dakika önce

Acil servise yolcularıyla girdi.

Acil servise yolcularıyla girdi... Fenalaşan kadını otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Kahraman şoför zamana karşı yarıştı
Otobüste fenalaşan genç kadını hastaneye yetiştirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta halk otobüsü içinde fenalaşan genç kadını şoför, zaman kaybı yaşanmaması için direksiyonu hastaneye kırdı.
Olay, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nden Saçaklızade Mahallesi'ne üzerinde sefer yapan 46 H 0346 plakalı halk otobüs içinde meydan geldi. Oğuz Çolak yönetimindeki halk otobüsü ile hat üzerinde seyir halinde iken otobüs yolcuları, genç bir kadının fenalaştığını fark etti. Bunun üzerine şoför, genç kadını hastaneye yetiştirmek için güzergahından çıktı. Diğer yolcularında yardımıyla otobüsten indirilen genç kadın, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. İsminin Ayşenur Yardımumar olduğu öğrenilen genç kadının mide bulantısı nedeniyle rahatsızlandığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü Oğuz Çolak ise, "Otobüsün içinde seyir halindeyken bayıldığını söylediler, bende hemen otobüsü hastaneye sürdüm ve rahatsızlanan yolcuyu hastaneye getirdim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:02 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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