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Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu

17.11.2021 17:51

Antalya'nın Serik İlçesi'nde babası tarafından darbedilerek yaşamını yitiren 3 aylık bebek Elif Ada Topçu, cenaze namazından sonra toprağa verildi. Anne Beyza Nur Erol, bebeğinin kefene sarılı cansız bedenini musalla taşındaki tabuttan çıkarıp, kucağında mezara taşıdı. Bu sırada "Annem seni vermeyeceğim. Çocuğumu istiyorum" diyen acılı anneyi yakınları teselli etti.

Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu

"KAVGA 500 LİRA İÇİN ÇIKTI"

Bebeği Elif Ada'nın birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar tarafından darbedilerek öldürüldüğünü iddia eden anne Beyza Nur Erol, olay anını anlattı. Pazar günü eşiyle tartıştıklarını söyleyen Beyza Nur Erol şöyle konuştu:" Benden 500 lira kirayı vermemi istedi. Ben de veremeyeceğimi, kendisinin vermesi gerektiğini söyledim. Benden zorla parayı almaya çalıştı. O esnada beni darbediyordu. Bu sırada sesimizden çocuğumuz uyandı. O uyanınca bir anda bana olan sinirini ona dönüp vurarak çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşının orası çizildi ve morardı. Ondan sonra ben darp raporu almak için gittim. Raporu aldım. Bana beyin cerrahisine göndermek için kağıt verdiler. Bugün için beyin cerrahisine götürecektim. Ama sabah uyandığım zaman öylece cansız yatıyordu. Hiç kıpırdamıyordu. Bir yere çarpmadı, sadece eliyle vurdu. Beyninde bir problem olabilir diye bizi beyin cerrahisine yönlendirdiler. Sabah gidecektik. Gece olduğu için bakacak kimse yok dediler. Ben sabah kalktığım zaman öylece yatıyordu."

Babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu

BEBEĞİNİN CANSIZ BEDENİNİ MEZARA TAŞIDI

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak Serik ilçesine götürülen 3 aylık Elif Ada Topçu'nun cenazesi, Merkez Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına Elif bebeğin annesi Beyza Nur Erol, anneanne Aysun Erol, dede Abdullah Erol, dayısı ve mezarlıkta görevli belediye çalışanları katıldı. Cenaze namazının ardından Beyza Nur Erol, bebeğinin kefene sarılı cansız bedenini musalla taşındaki tabuttan çıkarıp, kucağında mezara taşıdı.

Babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu

"ANNEM SENİ VERMEYECEĞİM"

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Beyza Nur Erol, "Annem seni vermeyeceğim. Çocuğumu istiyorum" diyerek, ağladı. Mezarlık yolunda bebeğini gömmek istemediğini belirterek, göz yaşı döken anneyi, babası Abdullah Erol ikna eti. Abdullah Erol, kızını, "Allah'ın huzurunda yolcu edeceğiz yapma böyle" sözleriyle teskin etmeye çalıştı. Bebeğinin cansız bedenine sarılarak yürüyen Beyza Nur Erol, cenazeyi kimseye vermek istemedi. Erol, defin işlemleri için bebeğini mezar başında görevlilere teslim etti. Mezarın başında bekleyen Beyza Nur Erol, defin işlemleri sonrası dua edip, annesinin yardımıyla yürüyerek mezarlıktan ayrıldı.

Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu
Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu
Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu

Abdullah Erol, Elif Ada, Cenaze, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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