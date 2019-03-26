Son Dakika Haberleri: Adam Olacak Çocuklar Sahnede

Adam Olacak Çocuklar Sahnede

26 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Barış Abi Hatırasıyla Adam Olacak Çocuk Barış Manço Şarkıları Konseri, Görükle Gençlik Merkezinde muhteşem katılımla gerçekleştirildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Barış Abi Hatırasıyla Adam Olacak Çocuk Barış Manço Şarkıları Konseri, Görükle Gençlik Merkezinde muhteşem katılımla gerçekleştirildi.

Ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 20'nci yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Gençleşen Türküler Proje Topluluğu alt yapı grubu Abdurrahman Vardar İlkokulu Çocuk Şarkıları Korosunun minik sanatçılarının seslendirdiği Barış Manço şarkılarına tüm salon tarafından eşlik edildi. Geceye katılan 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu da kendi kaleme aldığı Barış Manço şiiriyle minik sanatçılara eşlik etti. Gecenin sonunda okul müdürü İlhan Sarıgül, geceye katılan eski milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve şef Sibel Becerikliler Temel'e çiçek takdim etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

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