Son Dakika Haberleri: ADANA-Aranan kişilere hava destekli şafak operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

ADANA-Aranan kişilere hava destekli şafak operasyonu

1 saat önce

ADANA'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

ADANA'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda çok sayıda firari yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü, uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, bazı evlere, demir kapıları özel harekat timlerince kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan ev aramalarında çok sayıda şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ADANA-Aranan kişilere hava destekli şafak operasyonu
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Sosyal medya fenomenine hapis cezasının gerekçesi açıklandı Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi Adana'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen metil alkol operasyonunda 3 ton etil alkol ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA-Aranan kişilere hava destekli şafak operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]