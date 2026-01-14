Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir apartmandan ayakkabı çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmangazi Mahallesi'ndeki apartmana giren 2 kadından biri, dairenin önünde duran ayakkabılardan birini aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Polis ekipleri şikayet üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
