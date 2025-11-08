Adana'da Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Başkan Zeydan Karalar'ın halkla doğrudan iletişim geleneğini sürdürerek, Karaisalı ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Geçer, "Biz çalışırken hangi ilçede, hangi köyde bize kimin ne kadar oy verdiğine bakmıyoruz, siyasi parti ayrımı yapmıyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacı neyse ona göre çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Zeydan Karalar'ın halkla buluşma geleneğini sürdürüyor. Karaisalı ilçe merkezinde ve çok sayıda köyde esnaf ve vatandaşla buluşan Güngör Geçer, muhtarlarla da bir araya geldi. Sorun ve talepleri yerinde dinleyen Güngör Geçer, "En büyük mutluluğumuz, hemşehrilerimizle bir ve beraber olmak. Bizleri her zaman samimiyetle karşılayan Karaisalı'mızın güzel yürekli insanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte omuz omuza çalışarak Karaisalı'mız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını birinci ağızdan dinlemeyi, çözüm için birlikte çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda, başkan vekili seçildiği günden bu yana Adana'nın ilçelerine defalarca ziyaret gerçekleştirdiğini, Karaisalı'ya da üçüncü kez geldiğini belirten Güngör Geçer, bölgede halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ciddi hizmetler gerçekleştirildiğini ve yeni planlamaların yapıldığını söyledi.

"Zeydan Karalar Başkanımızın bıraktığı yerden devam ediyoruz"

Geçer, olanaklar doğrultusunda geçmişte olduğu gibi ihtiyaç ve eksiklerin giderilmeye devam edileceğini belirterek, "Burası Büyükşehir'in, şurası ilçe belediyesinin diye ayrım yapmıyoruz. Vatandaşın nerede ihtiyacı varsa oradayız. Bütün ilçelerimiz için bu geçerli. Biz çalışırken hangi ilçede, hangi köyde bize kimin ne kadar oy verdiğine bakmıyoruz, siyasi parti ayrımı yapmıyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacı neyse ona göre çalışma gerçekleştiriyoruz. Zeydan Başkanımızın bu konudaki anlayışını sürdürüyoruz. Zeydan Karalar kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, nerede ihtiyaç varsa oraya ulaşıyordu. Biz Zeydan Karalar Başkanımızın bıraktığı yerden devam ediyoruz. Zeydan Başkanımızın halka hizmetlerle ilgili verdiği bütün sözleri yerine getiriyoruz ve getireceğiz. Öğretmenler Bulvarı üzerindeki köprüyü tamamladık. D-400 üzerinde yapımına başladığımız köprüyü de allah kısmet ederse 5 ay içinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Adana bizim hep birlikte sahip çıkacağız"

Muhtarlarla birlikte çalışmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Güngör Geçer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Muhtarlarımız bizim paydaşlarımız. Bizler birlikte çalışmak zorundayız. Siz mahallelerinizdeki insanlarımıza en yakın yetkilisiniz. Onların komşusu, arkadaşı, yakınısınız. Vatandaşın sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgili ilk gittiği kişi siz muhtarlarsınız. Bizler gerçekleştireceğimiz hizmetlerle ilgili planlama yaparken sizlerin görüşlerini, ihtiyaç ve eksiklere dair bildirimlerini alıyoruz. Yolu ve suyu olmayan köy bırakmamayı planlıyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan, ekonomik açıdan zor günlerden geçiyoruz. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, diğer kurumlarımız el birliğiyle sorunların üstesinden gelmek için çalışmalıyız. Valiliğimiz, Çevre ve Şehircilik, başka kurumlar ve diğer siyasi parti il başkanları, milletvekilleri ile diyalog halindeyiz. Adana bizim hep birlikte sahip çıkacağız. Daha güzel, daha yaşanabilir Adana'yı oluşturmak için hep birlikte çalışacağız. Bunun için kiminle görüşmem gerekiyorsa görüşürüm, kiminle iş birliği gerçekleştirmemiz gerekiyorsa gerçekleştiririm. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl birlikte olduysak ve Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyeti kurduysa, yine birlikte olacağız ve Cumhuriyeti koruyacağız. Bunun yolu da birlik ve beraberlikten geçer."