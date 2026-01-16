Adana'da Gece Çalışanlar 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Adana'da Gece Çalışanlar 'Yılın Kareleri' Oylamasında

16.01.2026 05:21
Adana'da gece çalışanlar, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf yarışmasında oy kullanarak görüşlerini belirtti.

Adana'da çeşitli meslek gruplarının gece çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentte gece çalışarak geçimini sağlayan farklı mesleklerdeki vatandaşlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde gece açtığı tablada sabahın ilk ışıklarına kadar börek satan Levent Ezer, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafını tercih eden Ezer, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı çalışmalarını seçti.

Gazipaşa Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan 20 yaşındaki Mehmet Yıldırım ise "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Cemalpaşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak'taki taksi durağında gece mesaisi yapan İlker Keser'in tercihi ise "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı karesi oldu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

