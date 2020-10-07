Adana'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tufanbeyli ilçesi Pekmezli Mahallesi Emirgazi mezrasında, kültür ve tabiat varlıklarının kontrolü amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, bölgede izinsiz kazı yaptıkları belirlenen C.Ü., H.M. ve M.M.'yi suçüstü yakaladı.
Kazı yapılan alanda ele geçirilen delici alete el konuldu. - ADANA
- Kaynak: İHA
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