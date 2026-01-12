Adana'da Kaçak Tütün Baskını - Son Dakika
Adana'da Kaçak Tütün Baskını

12.01.2026 09:51
Adana'da yapılan baskında 400 bin makaron ve 300 bin sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir depoya yapılan baskında 400 bin kaçak makaron, 300 bin kaçak doldurulmuş sigara ve bin 720 adet kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak tütün mamulleri olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, depoya baskın yaptı. Adresteki A.T. ve A.D. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 400 bin adet kaçak makaron, 300 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ve bin 720 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
